"Esta dualidad se da porque no se cumplen todos los deseos y por lo tanto se retorna con frustraciones o la sensación de que el descanso no fue suficiente y es cierto no lo fue. Esto es porque se intenta salir de las responsabilidades pero se planean vacaciones muy exigidas y eso atormenta al punto que quien no se relaja no puede conciliar el sueño", ahondó la especialista.