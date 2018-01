Los hijos asimilan el conflicto, lo perciben. La licenciada dijo que es un error pensar que en un ámbito privado, lejos de los niños, ellos no sufren, no notan la tensión ni advierten las rispideces. "De alguna manera, los chicos tienen que emplear muchos recursos emocionales que podrían estar usando para otras cosas, porque deben aprender a maniobrar con estas cuestiones y sus padres. Es como que de alguna manera tienen limitada su vida emocional y lúdica", explicó Kleiman. A su vez, reveló que una ruptura de padres bien tratada no tiene por qué inferir en el desarrollo natural del niño: "La afectación es lo importante, pero no la separación, ni la desvinculación".