La marca comenzó en 2008 en Nueva York y desde entonces no dejó de crecer en todo el mundo, ahora con presencia en once países. "Bagatelle empezó en 2008, en Nueva York, en la calle 13 del Meat Packing District: era un bistró francés de muy buena calidad y con muy buena comida mediterránea. Empezó a funcionar muy bien, así que abrieron otros Bagatelle en el mundo. Ahora tenemos locales en Dubai, Río de Janeiro, San Pablo, St Tropez, St. Barths, Monte Carlo, Miami, Ibiza, Mónaco, Punta del Este… Estamos en once países y servimos casi doce mil almuerzos y cenas por día. Somos una de las diez marcas con el crecimiento más poderoso y tenemos prevista la apertura de dos o tres Bagatelle por año, en el mundo", dijo Attias.