Campana é uma região ao norte de Buenos Aires, onde está situada uma reserva natural muito linda: Otamendi Natural Reserve. E bem junto dela, um daqueles lugares escondidos pelo mundo que vc tem a sorte de encontrar: La Reserva Cardales. Um complexo de condomínio (cheio de casas incríveis) e hotel. São 2 restaurantes, um spa completo e um campo de golf. Piscina interna e externa e muito espaço para se perder pela natureza.

A post shared by Dicas – Não Óbvias – De Viagem (@offtravelguide) on Dec 27, 2017 at 3:40am PST