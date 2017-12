Informado y exigente: así es el nuevo tipo de consumidor urbano que reclama por sus derechos

Los usuarios y clientes ya no son lo que eran. Hoy no dudan en protestar cuando las empresas no cumplen con lo que prometen. Sólo en la ciudad de Buenos Aires este año hubo casi 3 mil denuncias más que en 2016. Testimonios de quienes denunciaron incumplimientos y obtuvieron resultados favorables