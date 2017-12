El estudio fue dirigido por la licenciada Fabiana Argüello, profesora de Moda Sustentable, y los resultados fueron altamente llamativos. Según revelaron los resultados de la encuesta, a un 87% le cuesta deshacerse de las prendas, ya sea porque tienen un valor sentimental (40%), por ser de buena marca aunque no la use (34%), o porque piensa en que en algún momento volverá a estar a la moda (24%). Solo a un 13% de las encuestadas no les cuesta.