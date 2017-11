El crecimiento de los hogares unipersonales es una tendencia global que se acentúa cada vez más. Los factores que la generaron gozan de buena salud: se privilegia el desarrollo personal, se pospone la convivencia y la llegada de los hijos o se opta por el estilo "living apart together", los llamados LAT que no están solos, pero con cama afuera. "Se trata de un grupo de consumo -sintetizó Mociulsky- que defiende su independencia, las salidas periódicas con amigos, una vida cultural intensa y los gustos en tecnología, entretenimiento, belleza, arte, viajes, vinos".