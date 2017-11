Sobre la experiencia de Leandro junto a una comunidad indígena en Misiones remarcó: "Dios me dio todo lo que yo soñé, por eso me hace muy bien ahora ayudar a la gente que menos tiene. Conocí gente que tiene muchas carencias y sin embargo me recibió con mucho cariño y me abrió su corazón. Fue un gran aprendizaje".