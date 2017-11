"Si lo miramos desde la astrología algunos signos del zodíaco son por naturaleza solitarios. Eso no quiere decir que no hagan fuertes lazos amorosos pero básicamente no necesitan estar estrechamente unidos o formalmente en pareja para sentirse completos. Se sienten completos con otras personas y estar en pareja muchas veces los asfixia o los molesta", explicó a Infobae Monika Correia Nobre, astróloga, fundadora de Astroflor.