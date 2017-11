"Existen parejas que tienen sexo diariamente. Y no son precisamente los jóvenes el ejemplo. Son adultos que aprendieron a tener en cuenta su deseo y a darle curso", explicó a Infobae el médico sexólogo (MN 74794) Walter Ghedin. Es por eso que el deseo y la líbido no son una cuestión de edad o motivación, sino que, si la llama de la pareja está encendida, el sexo puede seguir siendo placentero y no rutinario.