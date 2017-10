– El repasador de cocina: muchas personas utilizan el mismo paño para secarse las manos o limpiarlas que para secar los platos luego de limpiarlos. "Como la mayoría de las personas no se lavan las manos el tiempo suficiente como para desinfectar, una gran cantidad de bacterias pueden terminar en el repasador sin darnos cuenta", señaló Linda Cobb, más conocida como 'The Queen of Clean' o 'la reina de la limpieza', una especialista en limpieza que hace más de 20 años brinda tips en el asunto .