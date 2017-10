A modo de cierre, Parma resumió: "La mujer (y la madre) actual es autosuficiente y segura de sí misma, es una líder nata, aunque esto no implica que no cargue con sentimientos de culpa y una autoexigencia mamada, introyectada e internalizada desde sus propias madres y abuelas. No son mujeres maravilla, simplemente es una estratega para poder cumplir con sus roles y no descuidar su felicidad, la cual se alimenta del logro de metas en cada área de su vida, en la permanente búsqueda de equilibrio. Transmite ternura y sensibilidad, pero maneja con inteligencia los horarios y prioridades. Ocupa distintas posiciones, roles y lugares de trabajo, pero no dista de la habilidad de quienes nos enseñaron qué es y cómo se es mujer, aunque nosotras hayamos impreso algunas modificaciones".