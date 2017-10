Para fechas especiales como la del Día de la Madre, cada vez se encuentran más ofertas de obsequios y regalos online. Si la compra se realizó por internet y el producto no sirvió o no gustó, el consumidor tiene 10 días desde realizada la operación para cancelarla. Eso sí: no se pueden devolver productos personalizados, por ejemplo, los que tienen nombre y foto, discos, videos o programas de computación que se pueden instalar de forma inmediata y después seguir usando, y tampoco diarios y revistas.

Este derecho, establecido en el artículo 34 de la ley de Defensa del Consumidor, también corresponde para quienes realicen compras por correo, teléfono o venta domiciliaria.