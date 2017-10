"Y si solo se envía mensajes mediante algún chat, ¿también está siendo infiel?". El interrogante no es nada sencillo, ya que parte de un acuerdo tácito de la pareja, en donde corre el "nunca me hagas lo que sabés que no te perdonaría". Solo habla con chicas, significa que me está poniendo los cuernos o que solo está tonteando? ¿Es esto realmente infidelidad? Por lo general, todo contacto físico de índole sexual se considera un comportamiento injusto con la pareja, pero la llamada "infidelidad emocional" es más difícil de catalogar.