Antes nadie valoraba lo que hacía un rapero. "Ahora es como cuando llega la Selección Argentina en un micro. Están todos pendientes de lo que hacés", compara. "Me cuesta admitirlo, pero tengo mis fans, pibes que me siguen. Por un lado, me gusta mucho, pero no quiero perder la esencia amateur", insiste. Es que Youtube transformó al freestyle en un evento masivo y movilizó a esos chicos de las pantallas de sus computadoras a las plazas.