Flow subió los ocho capítulos de esta historia de la BBC de Londres, del clásico juego del gato y el ratón entre dos mujeres; una asesina y una detective que busca encontrarla. Mezcla de espionaje, suspenso y humor negro, la inspectora inglesa Eve busca a una asesina serial por distintos países de Europa; mimetizadas una con la otra. Lo mejor de la serie son las protagonistas y el amor/odio que se profesan. Hay muchas muertes pero todo contado con mucho humor, mucho dinamismo y mucha intriga. Uno quiere saber si una podrá con la otra, cuál de las dos matará a quién. La última escena del último capítulo es de antología. Protagonistas: la multipremiada Sandra Oh (ex Glee), Jodie Comer (ex Dr. Foster).