“Me invitaba varias veces, pero yo no quería ir, un hombre grande, un papelón... Y entonces caigo yo, no quise invitar a nadie. No dije nada, me fui solita. Estaciono y dije: ‘Ay, ¿qué hago? Dios mío’. Primero me agarraron ganas de ir al baño, ni bien llegué. Me puse botitas rojas, un shortcito de jean, una remerita: casual. No sé quién es esposa de un rugbier pero me imaginaba María Vázquez”, arrancó con su relato con el humor que la caracteriza.