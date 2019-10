Respecto a la enfermedad que se llevó a su hermana, tan querida en el ambiente, contó: “Fue muy duro. Fue tanto lo que lloré los primeros años que también, por el dolor, se fue mi papi. Y después perdí a Ricardo. Es como que Liliana me ilumina y me dice ‘adelante, no bajes los brazos’. Si tengo que seguir adelante es por mis hijos, porque se lo prometí a ella. Le dije: ‘No te vayas, ¿qué hago yo sin vos?’ Y me dijo: ‘Vas a poder, sos fuerte y tenés que ponerte fuerte’. Ella siempre pensó que yo era más fuerte que ella, pero con la enfermedad me di cuenta de que ella era mucho más fuerte de lo que pensó”.