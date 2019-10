Sin embargo, Fernández no tiene filtros a la hora de hacer comentarios sobre la relación que mantienen Luli y Baclini. "La amistad entre el hombre y la mujer existe y puede pasar, no soy una enferma, tengo que entender eso, pero no me gusta y no tengo por qué entender lo otro, no me gusta que le beboteen”, expresó Cinthia Fernández meses atrás en una previa en ShowMatch.