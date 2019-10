"No soy ningún macho. Soy tu cliente, boludo. Son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas”, sentenció Casero, despertando la ovación de los presentes. "Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio. Porque hiciste muy mal negocio al tratarme así. Cometés un error. Yo tengo 60 años, 20 años menos que vos, así que a mí no me digas que sos viejo. Y es tu responsabilidad, tu generación de mierda, que nosotros estemos así”, arremetió.