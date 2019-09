En ese sentido, se refirió a la frase que lo marcó: "Me acuerdo que estaba preocupado por cómo me iba a ir cuando sea grande e hiciera lo que estoy haciendo ahora. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al 'Síndrome Lennon' (N. de la R.: por el hijo del famoso cantante, que siempre estuvo eclipsado por su fama). Y me dijo: 'Si hay pasión, no hay error'. Eso es algo que recuerdo. Pero fue algo al pasar, no fue como una profecía, sino algo re tranquilo. Después, de grande, en estos años, rescaté eso que fue tan simple".