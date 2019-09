Sin poder evitar las lágrimas, Fulop recordó que vive en la Argentina desde 1993 y que hasta ahora no había tenido algún problema de estas características y que "jamás" habló mal de nadie: "Lo lamento tanto. Tuve que sanar esto con un rabino. Una amiga mía que también es judía me llevó con él porque me dijo: 'Tienes que sanar'. La verdad que me he encontrado muy triste. No hay que herir. Tengo miedo de que la gente me pueda gritar en al calle. No me ha pasado, por suerte…"