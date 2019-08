Ajaka, notablemente incómodo, contestó: "Le voy a decir, a veces uno puede ser bastante escueto en la explicación. Primero, agradecerle las invitaciones anteriores y la deferencia en invitarme". Y continuó: "Tal vez no me siento tan cómodo en la televisión de estos años, donde se ha establecido tanta opinión. Estamos en un momento de crisis y yo soy espectador de televisión, no niego eso. Estamos en una crisis de credibilidad. Yo trabajo de otra cosa, de poner caras, no necesito ser creíble para la gente como persona. Mis opiniones no significan nada para nadie, simplemente para mí. Y no narran de mí si soy buen ciudadano, buen padre o si soy solidario. Pero las tengo y me manifiesto, y tengo mis formas de manifestarlas. En mi caso es a través del teatro y de la actuación. Y si me preguntan, contesto, pero me cuesta en ese torbellino".