Laura Novoa intervino para hacer una aclaración y manifestar su punto de vista: "Siento que quizás se mezcla todo y entonces es un desastre. A ver: ¿Hay muchas grupas feministas? Sí, un montón. ¿Hacemos todo bien? Y, no. ¿Las Actrices Argentinas pueden defender a todo el mundo? No, no tienen un aparato para poder hacerlo. ¿Lo que hicieron lo hicieron bien? Y, sí: la verdad es que protegieron a una persona que no estaba protegida. ¿Pueden proteger a todas? Y no, no pueden", explicó la actriz.