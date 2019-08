"Se la re creía. Yo dije: 'Pero, enano. What are you thinking about?' Entonces a Pao y a las otras personas que estaban ahí les digo: 'Este es un papanatas modelo cañón'. En un momento hacía mucho calor, no nos dio bola, no nos habló. Yo estaba vestida. Aparte, afuera había un chico que me gustaba y no me daba bola, entonces yo dije: 'Con esto lo mato'. Nos cagamos de calor, yo tengo asma, me sentía muy mal, salí muy desmejorada, con los poros muy abiertos. Además tenía una peluquita, que tomó otra dimensión", cerró su historia.