Luego, entrevistaron por teléfono a Felipe Pettinato, quien explicó por qué no quiso que el músico lo fuera a ver cuando estuvo en terapia intensiva: "No quería ver a mi papá porque no me estaba viendo regularmente con él. No me parecía copado que venga corriendo porque estaba en terapia o porque estaban las cámaras de televisión".