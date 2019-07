Al programa fue acompañada por su hermana y sus dos hijos, Fátima y Mauricio. "Hago todo lo que puedo y más para ellos. Siempre digo que me gustaría dejarles un buen recuerdo, es lo único que me importa. Nunca me casé, desde chica dije que nunca me iba a casar, no estaba en mis planes. Y no es que no haya tenido oportunidades: varios intentaron pero ninguno me convenció. Tengo dos maravillosos tesoros de los que no me arrepiento. Vivimos los tres juntos y esta es la familia que elegí tener".