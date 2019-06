"Soy triple P: padre de familia, productor ganadero y payaso, desde hace 25 años. Y que me ha llevado a conocer un montón de situaciones. Soy autodidacta, me disfrace de payaso en el año 94 y empecé a repartir globos, me encontré con la adicción del cariño de la gente. Todo lo hacía en Pehuajo", contó Santiago ante la consulta del conductor sobre a qué se dedicaba.