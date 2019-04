"Es algo que no descarto, porque me encantan los chicos: tengo cuatro sobrinos de edades muy distintas. No me conozco porque la verdad es que no lo tengo en ejercicio, y ser padre no es lo mismo que ser tío, porque ser tío es como bastante cómodo. Pero sí, me veo en este momento más padre que esposo o marido", agregó al respecto.