El ping pong de Ferragut también la hizo privilegiar el asado por sobre el sushi, por ejemplo. ¿Y entre Susana Giménez y Mirtha Legrand? "¿Tengo que elegir?", buscó excusarse Claudia. Pero se animó: "Las dos son espectaculares, nos representan muy bien en todos lados, pero tengo más relación con Susana. No fui nunca al programa de Mirtha, aunque he sido invitada. Me llamaron para el de mañana, pero… no, no", aclaró Claudia, cuya última participación en un ciclo televisivo había sido con Giménez, justamente, en junio de 2017.