En medio de este escándalo, Fernando Burlando, abogado de la ex de Maradona, cuestionó el comportamiento del astro del fútbol: "No tengo dudas de que esto fue una pesada noticia para Dalma y Gianinna. Es algo muy doloroso. La crueldad con la que se transmite y cómo se dicen estas cosas, la liviandad que se utiliza, es algo que no solo me llama la atención, me parece que se hace intencionalmente para provocar y generar daño".