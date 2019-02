"Les dijimos como una cosa de bueno, en algún momento, no sé qué. Y yo a Joaco le pregunté si quería traer los anillos, y me dijo sí, pero con las chicas, solo no, así que ya hay ahí una cosa de compinche entre los tres que veremos qué pasa", comentó, para luego concluir destacando la importancia de la familia ensamblada que formaron con su actual pareja. "Si no fuera así, no podría casarme", sentenció.