"Creo que es insólito… Tengo un lema: no digo ni hago lo que no me gusta que me hagan. Por eso no hablo de la vida de los demás ni de los hijos de los demás porque cada familia es un mundo. Solamente uno sabe lo que vivió y lo que pasó. Me resulta muy curioso que mucha gente… No me resulta curioso, sé que en muchos casos han sido enviadas", agregó, sin dar mayores precisiones.