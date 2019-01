"Nosotros teníamos un nivel de amistad muy lindo, después pasamos esa etapa, que fue linda pero no es tan linda como ahora. No era como que era el chape de mi vida, que yo dije 'uy, este beso, me enamoré de esta persona increíblemente', como el amor a primera vista, vos cuando me viste no dijiste 'es ella', yo no dije 'es él', después fue como la personalidad", agregó una de las protagonistas de la obra Una semana nada más.