Luciana Salazar sorprendió con una desopilante confesión durante su visita al programa PH, Podemos Hablar, al revelar que toma ciertas medidas a la hora de ir al baño cuando no se encuentra en su hogar. "Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", aseguró.