"Todo empezó con un trastorno en el esófago. Me fui a hacer y tenía un divertículo, los cuales se dan uno en un millón. No son comunes. Me dijeron: 'lo hacemos rápido y salís', pero estuve 30 días internado. Paso una vez y volvió a salir un divertículo en el mismo lugar. La segunda vez, estuve otros 35 días internado. Me indujeron un coma farmacológico y fue duro de verdad. Se había abierto la herida de manera interna, una fístula; eso se fue al pulmón, creo neumonía y me agarré un virus intrahospitalario. Era una atrás de la otra", relató el artista.