El español comenzó con la presentación de su plato: "Capaz que a lo mejor tendríamos que haber hecho un poco menos y haberle dado a los postres un poco más de calidad… Pero bueno, estoy contento con lo que hemos hecho". El integrante del jurado lo miró fijo a los ojos y le dijo, terminante: "No lo he probado y ya me lo estás tirando abajo".