"Y entonces a mí me parece interesante esto de decir cuánto tiempo las mujeres pasamos haciéndonos problema por no tener ese ideal de belleza, sientiéndonos feas por no ser esbeltas, flacas, delgadas, y la verdad que es una pérdida de tiempo, una manera mala de poner la energía porque la autoestima de las mujeres tiene que estar en otro lugar y no en cómo nos ven en el afuera, en cómo el modelo de belleza digamos que está impuesto", analizó.