“Bailando”: La pícara respuesta de Flavio Mendoza cuando Belén Pouchán contó que la hizo llorar en un ensayo

"Muchas veces me han convocado y no vine a este programa porque para mí es una presión estar acá. No vengo a pasar tarjeta: venimos a laburar. Ensayamos horas y nos preocupamos", dijo el coreógrafo. Tanto él como Pouchán reconocieron que la relación entre ellos, a pesar de lo sucedido, se mantiene intacta.