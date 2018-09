A principios de año, Cecilia Roth sorprendió al contar en el ciclo radial Perros de la calle que fue violada muchos años atrás por un periodista español en Madrid. "Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'vení, charlemos'. Fuimos a su casa y 'no' es 'no'. Pero parece que a veces 'no' puede ser 'sí'. 'Pero si tenés ganas…' Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".