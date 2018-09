"Primero me deja el apellido, yo no soy Tagliani, yo soy Rojas. Él estaba orgulloso de mí, decía mi hija, yo era como su orgullo y le encantaba salir a la calle y que el panadero lo reconozca. Cuando me hice conocida le dije papá para ponerlo contento. Sé que lo voy a extrañar mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón y lo voy a acompañar. Yo no me lo imagino muerto, va a estar siempre en mí, porque es parte de mi historia, yo me siento una Tagliani. Así como amé a mi papá Rojas también lo amo mucho a Jorge", reveló.