"Bueno, después de esto no, esto fue ayer", dijo ella. Cuando ella salió a hablar mal de mí en el programa de Ángel yo le escribí y le puse que ella sabía cómo era yo, y que la verdad que están hablando mal de mí, sabiendo que era perfil bajo, y esto, y lo otro, no me interesaba meterme en lío, le puse eso. Bueno, ella me contestó pero la verdad que no lo escuché. A mí no me interesa armar líos, nunca me interesó, y lo que menos me importa es esto. No me interesa porque yo no necesito buscar trabajo, no vivo acá, entonces no necesito esto de pelearme con una, con otra, para que me llamen de algún lado, porque no lo haría", profundizó.