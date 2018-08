Al momento de detallar lo que le pasó aseguró que se sorprendió y que incluso al principió pensó que era "un morbo sexual". "Hasta que me di cuenta de que no era un juego, porque el juego es consentido y yo no quería. Me asusté, y cuando me intento levantar, me caza del cuello, me lleva hacia el balcón… primero era violencia, no tenía indicios del robo", continuó.