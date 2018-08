"Siempre muy enamoradiza, ahora estoy como distraída y no le puedo prestar atención a nadie. Pero no, fue una cuestión física, mi cuerpo no me lo permitía y yo no me lo preguntaba. Hay tiempos para cada pareja, yo estuve diez años en pareja, primero nos cuidábamos, después no venía, y acompañando a una amiga que perdió muchos embarazos, conocí a Fernando Neuspiller, que fue quien me hizo el tratamiento. Y la realidad es que cuando vi que mi amiga, que quedó de trillizos, fue un poco mi referente para animarme", confesó Débora, quien dijo que tomó la decisión hace ocho años.