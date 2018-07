"Me quería ir de mi casa en una época en que mi familia no lo permitía porque no estaba casada, entonces decidí casarme a los 17 años con autorización de ellos", respondió la actriz. "Estaba en el colegio secundario, finalmente me concedieron el permiso. Al principio creían que me casaba de apuro y si… tenía apuro, pero para irme de mi casa", agregó.