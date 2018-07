"Ella me contó: 'Me robaron, me asaltaron, estoy temblando'. Entonces llamé al 911 pensando que le podía haber pasado cualquier cosa", expresó.

"Ella nos contó que estaba acostada mirando la tele tranquila alrededor de las 11 de la noche y que de golpe vio a dos hombres que aparecieron con la cara tapada, le taparon la boca, la ataron a la cama y le empezaron a robar", contó.