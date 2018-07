"Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo…", explicó a Gente, días atrás. Pero Tagliani no se quedó callada y le contestó a su colega:"Yo soy una travesti que ama ser travesti. Me gusta ser travesti, reírme de mis bigotes, de mi pata… No me puede acusar ni decirme lo que tengo que hacer porque eso no está bueno".