"A los colegas, la verdad que a los programas que por ahí les tomamos fragmentitos por ponerle humor, porque la verdad que no se ofenden, o no nos consta, y si alguno lo ofendimos alguna vez con una palabra de más o con un fragmentito de video mal puesto, absolutamente sin querer y mis disculpas personales para quien se haya sentido ofendido. Pero la verdad que no me consta que en 13 años alguien la haya pasado mal, en general todo es así como se ve al aire y ustedes ven a nuestros colegas saludando porque también lo sienten así", agradeció.