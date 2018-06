Además, aseguró que quien inventó esa información "es alguien que tiene muy mala onda con Diego y no piensa que atrás hay una familia y un país que sufren". "No pienso quién fue. Por ahí fue un tipo que estaba al pedo y quiso hacer eso. No pienso que fue contra Diego, contra la Selección, ni contra nadie", aclaró en una nota con Intrusos.