"Entonces, si esto sirve para ser campeones del mundo, bueno, bienvenido, yo no pensé que esto era así, bienvenido si esto sirve. Primer punto donde debo decir me equivoqué, evidentemente juegan mejor si ellos deciden. Y me equivoqué con otra cosa, me equivoqué con el nivel de Mascherano, porque yo no pensé nunca que iba a jugar como vino jugando estos partidos. Esto es donde digo me apuro un poco en decirlo, porque va poco tiempo. Vamos a ver ahora si Javier Mascherano está en el nivel que ha mostrado hasta ahora, hasta ahora no hay nada para decirle, a mí sinceramente me tapó la boca con su nivel Mascherano. Es como un jugador de Copa Davis, es de ese tipo de jugadores", analizó.